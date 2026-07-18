Discusión familiar termina en un ataque armado

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Una niña también se encuentra entre los cinco heridos tras una balacera en Sacatepéquez, mientras que dos agentes sufrieron golpes.

Cinco integrantes de una familia, entre ellos una niña de 5 años, resultaron heridos por proyectil de arma de fuego durante un incidente registrado en la aldea Santa María Cauqué, en Santiago Sacatepéquez, Sacatepéquez.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional Civil (PNC), los agentes acudieron al lugar tras recibir una denuncia sobre una trifulca familiar. Al llegar, presuntamente fueron agredidos por varias personas, por lo que solicitaron apoyo policial para controlar la situación.

Según la versión consignada en el informe policial, al arribar más agentes al lugar, nuevamente fueron atacados por los involucrados. En ese momento, los policías indicaron haber escuchado una detonación de arma de fuego, sin poder establecer de dónde provenía, por lo que accionaron sus armas de reglamento.

Como resultado del incidente, cinco integrantes de la familia de apellido Díaz resultaron heridos. Bomberos Voluntarios trasladaron a tres de los familiares con heridas de bala y a dos agentes que sufrieron golpes, mientras que Bomberos Municipales Departamentales evacuaron a las otras dos hacia distintos centros asistenciales.

Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales. (Foto: Asonbomd)

En investigación

El hecho permanece bajo investigación para esclarecer cómo ocurrieron los acontecimientos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Por su parte, integrantes de la familia Díaz sostienen que ninguno de ellos portaba armas de fuego y afirman desconocer las razones por las que los agentes accionaron sus armas durante la intervención.

Las autoridades competentes serán las encargadas de establecer la secuencia de los hechos mediante las diligencias e investigaciones respectivas.