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Fuerte congestión vehicular por poste derribado tras accidente en zona 15

  • Por Maria Fernanda Gallo
19 de julio de 2026, 09:35
El poste derribado y el camión volcado obstruyen el paso sobre el bulevar Vista Hermosa, zona 15.&nbsp;(Foto vía: Municipalidad de Guatemala)

El poste derribado y el camión volcado obstruyen el paso sobre el bulevar Vista Hermosa, zona 15. (Foto vía: Municipalidad de Guatemala)

Los trabajos para retirar el poste que cayó tras el impacto de un camión complican la circulación vehicular en zona 15.

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La Municipalidad de Guatemala informó del accidente ocurrió sobre el bulevar Rafael Landívar y 17 Avenida de la zona 15.

Según las autoridades, un camión perdió el control e impactó contra un poste de alumbrado eléctrico.

(Foto vía: Municipalidad de Guatemala)
(Foto vía: Municipalidad de Guatemala)

El fuerte impacto causó que el poste cayera a mitad de la ruta y el camión terminará volcado sobre el asfalto.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este 19 de julio; pero, tras el transcurrir de la mañana, el tránsito se ha visto afectado por una fuerte congestión vehicular. 

Se realizan trabajos de limpieza en el lugar para movilizar el camión accidentado y el poste afectado, por lo que autoridades solicitan conducirse con precaución.

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