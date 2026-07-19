Fuerte congestión vehicular por poste derribado tras accidente en zona 15

Los trabajos para retirar el poste que cayó tras el impacto de un camión complican la circulación vehicular en zona 15.
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La Municipalidad de Guatemala informó del accidente ocurrió sobre el bulevar Rafael Landívar y 17 Avenida de la zona 15.
Según las autoridades, un camión perdió el control e impactó contra un poste de alumbrado eléctrico.
El fuerte impacto causó que el poste cayera a mitad de la ruta y el camión terminará volcado sobre el asfalto.
El hecho ocurrió durante la madrugada de este 19 de julio; pero, tras el transcurrir de la mañana, el tránsito se ha visto afectado por una fuerte congestión vehicular.
Se realizan trabajos de limpieza en el lugar para movilizar el camión accidentado y el poste afectado, por lo que autoridades solicitan conducirse con precaución.