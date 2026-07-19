Fuerte congestión vehicular por poste derribado tras accidente en zona 15

¡Precaución Vecinos!



Grúas trabajando en bulevar Rafael Landívar y 17 Avenida zona 15, para liberar la vía por un camión volcado que derribó un poste de alumbrado público, dejando cables sobre la vía en horas de la madrugada.

Circulación vehicular afectada sobre bulevar Vista… pic.twitter.com/P8UjaAdm7Q