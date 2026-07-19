Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

Bus lleno de pasajeros pierde el control y se accidenta en Suchitepéquez

  • Por Maria Fernanda Gallo
19 de julio de 2026, 09:06
EL bus quedó destruido por el fuerte impacto.&nbsp;(Foto vía: RRSS)

EL bus quedó destruido por el fuerte impacto. (Foto vía: RRSS)

Varias personas resultaron heridas al quedar atrapadas dentro de la estructura metálica del transporte.

OTRAS NOTICIAS: Multan con Q25 mil a conductor sorprendido en carreras clandestinas

En el kilómetro 126 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Río Bravo, Suchitepéquez, el conductor de un bus perdió el control del volante y cayó a una hondeada cuando transportaba a varias personas.

Según la información preliminar, el bus se había salido de la ruta debido a la explosión de uno de los neumáticos del transporte.

(Foto vía: PROVIAL)
(Foto vía: PROVIAL)

Esto ocasionó que el bus volcara y quedara destruido, dejando a varios pasajeros atrapados.

Cuerpos de socorro y vecinos auxiliaron a las víctimas. Sin embargo, no se ha oficializado si existe alguna persona fallecida o la cantidad de pasajeros a bordo.

Así están en el lugar:

El carril derecho de la ruta que conduce hacia el norte permanece obstruido debido a este hecho. Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución por el sector.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar