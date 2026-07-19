Bus lleno de pasajeros pierde el control y se accidenta en Suchitepéquez

Varias personas resultaron heridas al quedar atrapadas dentro de la estructura metálica del transporte.
OTRAS NOTICIAS: Multan con Q25 mil a conductor sorprendido en carreras clandestinas
En el kilómetro 126 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Río Bravo, Suchitepéquez, el conductor de un bus perdió el control del volante y cayó a una hondeada cuando transportaba a varias personas.
Según la información preliminar, el bus se había salido de la ruta debido a la explosión de uno de los neumáticos del transporte.
Esto ocasionó que el bus volcara y quedara destruido, dejando a varios pasajeros atrapados.
Cuerpos de socorro y vecinos auxiliaron a las víctimas. Sin embargo, no se ha oficializado si existe alguna persona fallecida o la cantidad de pasajeros a bordo.
Así están en el lugar:
El carril derecho de la ruta que conduce hacia el norte permanece obstruido debido a este hecho. Las autoridades recomiendan a los conductores circular con precaución por el sector.