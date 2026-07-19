Interamericana: Accidente de tránsito deja dos personas heridas

El choque de dos vehículos en Los Encuentros, Sololá, dejó a dos personas con heridas, entre ellos, un hombre de 70 años.
OTRAS NOTICIAS: Localizan dos cuerpos envueltos en sábanas en zona 12
La tarde de este domingo 19 de julio, Bomberos Voluntarios fueron requeridos en el kilómetro 123 de la ruta Interamericana, debido a un percance vial que dejó heridos.
Al llegar a Los Encuentros, Sololá, localizaron a dos personas heridas debido a una colisión.
Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a los afectados y posteriormente fueron trasladados al Hospital Nacional de Sololá, donde quedaron bajo observación médica.
Minutos después, los afectados fueron identificados como: Vicente Panjoj de 70 años y a Jessica Vásquez de 24 años.