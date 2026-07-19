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Interamericana: Accidente de tránsito deja dos personas heridas

  • Por Reychel Méndez
19 de julio de 2026, 14:46
Dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial debido a heridas que necesitaban atención médica. (Foto: CVB)

Dos personas fueron trasladadas a un centro asistencial debido a heridas que necesitaban atención médica. (Foto: CVB)

El choque de dos vehículos en Los Encuentros, Sololá, dejó a dos personas con heridas, entre ellos, un hombre de 70 años.

OTRAS NOTICIAS: Localizan dos cuerpos envueltos en sábanas en zona 12

La tarde de este domingo 19 de julio, Bomberos Voluntarios fueron requeridos en el kilómetro 123 de la ruta Interamericana, debido a un percance vial que dejó heridos.

Al llegar a Los Encuentros, Sololá, localizaron a dos personas heridas debido a una colisión.

El hombre de 70 años que resultó herido fue trasladado a un centro asistencial. (Foto: CVB)
El hombre de 70 años que resultó herido fue trasladado a un centro asistencial. (Foto: CVB)

Los socorristas brindaron atención prehospitalaria a los afectados y posteriormente fueron trasladados al Hospital Nacional de Sololá, donde quedaron bajo observación médica.

Minutos después, los afectados fueron identificados como: Vicente Panjoj de 70 años y a Jessica Vásquez de 24 años.

Los heridos quedaron bajo observación médica. (Foto: CVB)
Los heridos quedaron bajo observación médica. (Foto: CVB)
 

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