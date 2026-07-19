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Localizan dos cuerpos envueltos en sábanas en zona 12

  • Por Maria Fernanda Gallo
19 de julio de 2026, 08:29
Los cuerpos fueron abandonados en plena vía pública. (Foto: Archivo/Soy502)

Los cuerpos fueron abandonados en plena vía pública. (Foto: Archivo/Soy502)

Dos bultos sospechosos alarmaron a los vecinos durante la madrugada de domingo 19 de julio.

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El macabro hallazgo se registró sobre la vía pública, en la Avenida Petapa y 51 calle de la zona 12.

Bomberos Municipales atendieron reportes de "dos bultos" extraños y al inspeccionarlos se descubrió que se trataba de dos cuerpos humanos.

Según el detalle de los socorristas, los cuerpos presentaban lesiones visibles y habrían sido abandonados en plena calle.

La causa de muerte e identidad se oficializará por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF).

(Foto vía: Bomberos Municipales)
(Foto vía: Bomberos Municipales)

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