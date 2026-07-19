Los aficionados de Antigua y Aurora dieron color a la final de la Supercopa Bantrab

Desde horas antes del inicio de la gran final de la Supercopa Bantrab, decenas de aficionados de Antigua y Aurora llegaron al estadio Cementos Progreso para vivir una auténtica fiesta en las gradas.
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Los seguidores del conjunto panzaverde se hicieron presentes con camisolas verde y blanco, bufandas, banderas y otros accesorios para alentar al equipo aguacatero en busca del primer título de la temporada.
Del otro lado, la afición aurinegra también acudió al coloso de la zona 6, muchos de ellos en familia, vistiendo los colores amarillo y negro para respaldar al equipo militar y convertir las tribunas en un espectáculo de color.
Con porras, banderas y un ambiente festivo, ambas hinchadas dieron un marco especial a la primera final en la historia de este certamen de pretemporada, donde el apoyo de los aficionados fue protagonista desde el pitazo inicial.