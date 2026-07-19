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Los aficionados de Antigua y Aurora dieron color a la final de la Supercopa Bantrab

  • Por Pablo Arrivillaga
18 de julio de 2026, 19:02
Esta familia llegó al estadio con su bandera para alentar al conjunto aguacatero. (Foto: Orlando Chile / Nuestro Diario)&nbsp;
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Esta familia llegó al estadio con su bandera para alentar al conjunto aguacatero. (Foto: Orlando Chile / Nuestro Diario) 

Desde horas antes del inicio de la gran final de la Supercopa Bantrab, decenas de aficionados de Antigua y Aurora llegaron al estadio Cementos Progreso para vivir una auténtica fiesta en las gradas.

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Los seguidores del conjunto panzaverde se hicieron presentes con camisolas verde y blanco, bufandas, banderas y otros accesorios para alentar al equipo aguacatero en busca del primer título de la temporada.

Mamá e hija disfrutaron juntas apoyando al conjunto colonial. (Foto: Orlando Chile / Nuestro Diario)
Mamá e hija disfrutaron juntas apoyando al conjunto colonial. (Foto: Orlando Chile / Nuestro Diario)

Del otro lado, la afición aurinegra también acudió al coloso de la zona 6, muchos de ellos en familia, vistiendo los colores amarillo y negro para respaldar al equipo militar y convertir las tribunas en un espectáculo de color.

Los aficionados de Aurora dijeron presente para apoyar a su club en la final. (Foto: Orlando Chile / Nuestro Diario)
Los aficionados de Aurora dijeron presente para apoyar a su club en la final. (Foto: Orlando Chile / Nuestro Diario)

Con porras, banderas y un ambiente festivo, ambas hinchadas dieron un marco especial a la primera final en la historia de este certamen de pretemporada, donde el apoyo de los aficionados fue protagonista desde el pitazo inicial.

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