Al menos 249 sismos se registraron durante este fin de semana

Secuencia sísmica

Sismo Principal Magnitud 7.4

del 17 de iulio del 2026 al 19 de iulio del 2026

Fecha de emisión: domingo 2026-07-19 15:10 hrs.#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV pic.twitter.com/gHiNh8jN0u