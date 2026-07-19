Al menos 249 sismos se registraron durante este fin de semana

Tras el fuerte sismo de 7.4 ocurrido el pasado viernes 17 de julio, se registraron al menos 249 sismos durante el fin de semana.
OTRAS NOTICIAS: Temblor sacude parte del territorio nacional esta mañana de domingo
La tarde de este 19 de julio, se dio a conocer el recuento de temblores registrados en territorio nacional, esto a partir de un sismo de 7.4 que sacudió al país.
Al menos 249 sismos se han registrado, de los cuales 31 han sido sensibles en algunos puntos del país, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Dentro de esta actividad sísmica se reportó que la magnitud más alta fue de 7.4 y la más baja fue de magnitud 2.5.
De ese modo, el sismo más relevante de este domingo fue de magnitud 5.7 y se reportó a las 11:45 horas.
Las autoridades recomiendan mantenerse informados y conservar la calma ante posibles réplicas.