Temblor sacude parte del territorio nacional esta mañana de domingo

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el océano Pacífico, región donde se ha registrado una secuencia sísmica luego del temblor de magnitud 7.4 que sacudió al país el viernes 17 de julio.
EN CONTEXTO: Aumenta a 35 la cifra de sismos registrados este sábado 18 de julio
A las 08:21 horas de este 19 de julio, se tuvo un nuevo temblor con impacto en 18.84 kilómetros.
La magnitud de este sismo fue de 4.7, según el reporte emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH)
Guatemala continua presentando una secuencia sísmica en el océano Pacífico, según informó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED)
Las autoridades continúan en el monitoreo constante de este fenómeno luego del temblor de magnitud 7.4 que sacudió al país el viernes 17 de julio.