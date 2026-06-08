¡Atención! Alerta amarilla por acercamiento de la Depresión Tropical Three-e

¡Prepárate! Las lluvias se incrementarán y vendrán acompañadas de fuertes vientos y actividad eléctrica.
EN CONTEXTO: ¡Fuertes lluvias! Alerta en Guatemala y Centroamérica por depresión tropical
Debido a que las lluvias registradas en los últimos días podrían intensificarse en gran parte del territorio nacional por el acercamiento de la Depresión Tropical THREE-E, el Consejo Nacional de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) mantiene alerta amarilla institucional.
Según los análisis meteorológicos, la depresión favorecerá el ingreso de abundante humedad al país, generando un incremento de lluvias acompañadas de actividad eléctrica y fuertes vientos.
Ante este panorama, las autoridades alertan por las repentinas crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos, caída de árboles y daños en la red vial.
La Conred recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, revisar y actualizar su Plan Familiar de Respuesta, mantener la Mochila de las 72 Horas y atender las indicaciones de las autoridades locales.
Ante cualquier emergencia puedes comunicarte al 119, número disponible las 24 horas del día.