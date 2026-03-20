Alerta para quienes asistirán a procesiones de este domingo

Este domingo, dos procesiones recorrerán las calles de la ciudad.
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Este domingo, la Consagrada imagen de Jesús Nazareno del Desamparo y la Santísima Virgen de Dolores, saldrán del templo La Divina Providencia, zona 8 capitalina.
Los cortejos recorrerán las calles de los alrededores, desde las 11:00 hasta las 18:00 horas, por lo que las autoridades de tránsito hacen un llamado para aquellos que vayan a unirse al recorrido.
Amílcar Montejo, director comunicación de Emetra, pide a quienes vayan a participar que tomen en cuenta las siguientes indicaciones:
- No estacionarse en la vía procesional durante el horario del cortejo.
- Planificar tus rutas con tiempo, para que todo fluya de manera ordenada.
Este será el recorrido: