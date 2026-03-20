¡Prepárate! Así estará el tránsito este lunes 23 de marzo

-

La manifestación anunciada para este lunes complicará el tránsito en la ciudad.

La Unión Nacional de Transportistas, en sus modalidades de carga y pasajeros, anunció que el lunes 23 de marzo llevará a cabo una marcha de transporte para hacer una serie de peticiones a las autoridades, las cuales se centran principalmente en el alza a los precios del diésel.

Según el comunicado, la movilización iniciará a las 5:00 a.m., partiendo desde calzada Roosevelt, Aguilar Batres y avenida Bolívar, calle Martí y bulevar Vista Hermosa.

De allí partirán al Palacio Nacional y al Congreso de la República, donde los transportistas se concentrarán por tiempo indefinido hasta obtener respuesta del Gobierno.

Tránsito complicado

Pese a que será una marcha pacífica, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirmó que para el día lunes se espera que el tránsito sea complicado debido a la manifestación anunciada.

Por lo que pide precaución y paciencia, en caso sea necesario salir de casa.

Por otro lado, Montejo afirma que durante los últimos días el tránsito ha estado más ligero, lo cual tiene que ver con el aumento de precios del combustible.

Lo que sí ha aumentado es el uso de motocicletas, "han habido más percances en motocicletas estos días, esto podría deberse a que muchos conductores han dejado de utilizar su auto para salir en moto", explica Montejo.