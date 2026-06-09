Alertan por actividad del volcán de Fuego y lluvias de tormenta tropical "Cristina"

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Las fuertes lluvias pueden provocar el descenso de lahares en la cadena volcánica.

El volcán de Fuego mantiene su actividad y los riesgos en sus alrededores podrían incrementar con el ingreso de fuertes lluvias al país.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el coloso tiene actualmente una actividad caracterizada por desgasificación débil sobre el cráter, pero con explosiones débiles, moderadas y fuertes.

Además, las columnas de ceniza alcanzan hasta los 4,800 metros sobre el nivel del mar y se desplazan hacia el oeste, por lo que se reporta caída de ceniza en las faldas del volcán ubicadas en el oeste y noroeste.

Imagen satelital Landsat 9 nocturna del volcán de Fuego de 06 de junio de 2026.#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #AlPuebloDignoSeLeResponde #CIV pic.twitter.com/tPHpaJQhz3 — INSIVUMEH (@insivumehgt) June 9, 2026

Descenso de lahares

Las lluvias que podrían presentarse por la influencia de la tormenta tropical "Cristina", generarían descenso de lahares en la cadena volcánica.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que, mantiene acciones de coordinación territorial y monitoreo preventivo para atender cualquier situación de riesgo que pueda presentarse.

La Conred le recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales, atender las indicaciones de las autoridades locales y reportar cualquier emergencia al 119.