Así luce la playa de Monterrico tras fuerte oleaje (video)

Las fuertes olas inundaron varios restaurantes del área.
EN CONTEXTO: Fuerte oleaje inunda restaurante ubicado en Monterrico (video)
Las playas de Monterrico han sido duramente afectadas por el paso de la tormenta tropical "Cristina".
Varios restaurantes ubicados a la orilla de la playa fueron inundados debido al fuerte oleaje registrado en la zona.
Otras playas como Ocos y La Blanca, también se han visto afectadas.
Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) informó que mantiene el monitoreo constante debido a que se prevé un incremento de lluvias en el territorio nacional, pese a que la tormenta se dirige hacia el Salvador.
Los mayores acumulados de lluvia se presentan en las costas del Pacífico, bocacosta, occidente, altiplano central y valles de oriente.