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Así luce la playa de Monterrico tras fuerte oleaje (video)

  • Por Jessica González
09 de junio de 2026, 13:17
La cercanía de la tormenta causó grandes oleajes. (Foto: captura de video)

La cercanía de la tormenta causó grandes oleajes. (Foto: captura de video)

Las fuertes olas inundaron varios restaurantes del área.

EN CONTEXTO: Fuerte oleaje inunda restaurante ubicado en Monterrico (video)

Las playas de Monterrico han sido duramente afectadas por el paso de la tormenta tropical "Cristina".

Varios restaurantes ubicados a la orilla de la playa fueron inundados debido al fuerte oleaje registrado en la zona.

Otras playas como Ocos y La Blanca, también se han visto afectadas.

Por su parte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Guatemala (Conred) informó que mantiene el monitoreo constante debido a que se prevé un incremento de lluvias en el territorio nacional, pese a que la tormenta se dirige hacia el Salvador. 

Los mayores acumulados de lluvia se presentan en las costas del Pacífico, bocacosta, occidente, altiplano central y valles de oriente.

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