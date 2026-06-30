Alertan por aumento de calor debido al polvo del Sahara

Autoridades hacen un llamado para protegerse del polvo, el cual podría ocasionar enfermedades respiratorias y calor extremo.
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El ambiente en Guatemala se tornará más caluroso y con cielos opacos en los próximos días debido al ingreso de una masa de polvo proveniente del desierto del Sahara, fenómeno que además podría reducir la probabilidad de lluvias y afectar la calidad del aire.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó que el polvo ingresó al territorio nacional el pasado 29 de junio. Las concentraciones más altas se esperan entre hoy y los próximos días, mientras que su dispersión y salida del país se prevé a partir del miércoles 1 de julio.
Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población evitar la exposición prolongada al sol, reducir actividades al aire libre en horas de mayor calor, utilizar mascarilla si es necesario y mantener puertas y ventanas cerradas para disminuir el ingreso de partículas.
Riesgo
También se aconseja especial cuidado a personas con enfermedades respiratorias, niños y adultos mayores, así como mantenerse informado a través de los canales oficiales del Insivumeh y del Sistema Conred.