Alta carga vehicular se registra esta tarde de domingo

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El final del Mundial, las actividades dominicales y el movimiento generado tras el pago del Bono 14, han provocado congestionamiento vehicular este domingo.

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Por medio de un monitoreo de SOY502, esta tarde del domingo 19 de julio, cientos de guatemaltecos circulan en las calles.

Este día se disputa la final de la Copa del Mundo, en la que España y Argentina se enfrentan por el título. El evento deportivo provocó que guatemaltecos se movilizaran hacia distintos puntos para presenciar el encuentro.

(Foto: Fredy Hernández/SOY502)

Se ha registrado alta afluencia vehicular en sectores comerciales y restaurantes, donde los guatemaltecos aprovechan la tarde de domingo para realizar actividades.

Entre los sectores con mayor carga vehicular se encuentran el Anillo Periférico y la calzada Roosevelt.

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula también informó que largas de filas se han formado sobre la carretera a El Salvador

En el sector se reporta tránsito lento en ambos carriles debido a problemas de movilidad en jurisdicción de Fraijanes.

En la zona 6 de Mixco, también fue reportado alta congestión vehicular.

Además, autoridades reportan un accidente vehicular sobre la ruta al Pacifico con dirección a Villa Nueva donde un vehículo volcó.