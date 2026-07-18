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Así estará el clima en Guatemala este domingo 19 de julio

  • Por Maria Fernanda Gallo
18 de julio de 2026, 14:03
El clima soleado podrá tendrá tener una variación y presentarse lluvias severas en horas de la tarde. (Foto ilustrativa vía: Canva)

El clima soleado podrá tendrá tener una variación y presentarse lluvias severas en horas de la tarde. (Foto ilustrativa vía: Canva)

Pese al pronóstico soleado para este domingo, el Insivumeh no descarta presencia de posibles tormentas severas.

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Para este domingo 19 de julio, el Insivumeh informó que el día iniciará con poca neblina y la mañana transcurrirá con ambiente cálido y soleado.

Por ello, los expertos recomiendan evitar largas exposiciones al sol para no sufrir golpes de calor o deshidratación.

Sin embargo, se prevé el ingreso de una leve entrada de humedad que favorecerá lluvias dispersas en sectores montañosos de la Franja Transversal del Norte y el Caribe.

Estas precipitaciones podrían extenderse durante la noche y, de forma localizada, intensificarse hasta convertirse en lluvias fuertes.

Además, habrá viento acelerado en sectores de gran altitud en horas de la madrugada.

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