Antigua gana la primera Supercopa Bantrab en una dramática tanda de penales

Tras un partido reñido desde el primer minuto hasta el último penal cobrado, Antigua se convirtió en el primer campeón de la Supercopa Bantrab al derrotar a Aurora en una igualada tanda de penales, luego de que el encuentro terminara 0-0 tras los 90 minutos y el tiempo extra en el estadio Cementos Progreso.
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Durante el tiempo reglamentario, el conjunto panzaverde fue el que más buscó el arco rival, pero se encontró con un firme Liborio Sánchez, quien intervino en un par de ocasiones para mantener el empate y darle vida al equipo militar.
Con el paso de los minutos, ambos equipos optaron por un planteamiento más cauteloso para evitar errores que pudieran costar el primer título de la temporada.
La prórroga tampoco rompió la igualdad, aunque ambos conjuntos terminaron con diez jugadores por las expulsiones de Pablo Mingorance por Aurora y de José Rosales por Antigua.
La definición llegó desde el punto penal, donde ambos equipos mostraron gran efectividad y mantuvieron la igualdad hasta las últimas rondas.
Cuando el marcador estaba igualado 4-4, Luis Morán detuvo el disparo de Luis Cardona, pero Óscar Castellanos también falló ante Liborio Sánchez, prolongando el suspenso.
La serie continuó empatada hasta el 7-7, cuando Aurora creyó haber ganado el título tras una atajada de Liborio. Sin embargo, la árbitra ordenó repetir el lanzamiento al considerar que el guardameta se adelantó de la línea, lo que permitió que Antigua igualara 8-8.
Después de que ambos equipos convirtieran nuevamente para el 9-9, Juan Gómez envió su disparo por encima del arco y dejó el título servido para Antigua.
Iván Mora no desaprovechó la oportunidad y convirtió el penal definitivo para darle al conjunto colonial la primera Supercopa Bantrab de la historia.