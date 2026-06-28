Aplazan la pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli: ¿cuándo será el combate?

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El esperado combate entre el mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y el francés Christian Mbilli tendrá que esperar unas semanas más de lo anteriormente pactado.

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La pelea por el campeonato mundial de peso supermediano fue reprogramada para finales de octubre, aunque se mantendrá en Riad, Arabia Saudita.

La revista especializada The Ring, propiedad del promotor saudita Turki Alalshikh, informó este domingo que el enfrentamiento, inicialmente previsto para el 12 de septiembre, fue aplazado por más de un mes. La noticia también fue confirmada por el promotor de Mbilli a través de sus redes sociales.

El mexicano volverá al ring como retador en busca de recuperar el campeonato mundial. (Foto: WBC)

El francés, de 31 años, llega al combate como campeón mundial del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), reconocimiento que obtuvo en enero de este año tras haber conquistado previamente el cinturón interino en junio de 2025. El francés heredó el título luego del retiro del estadounidense Terrence Crawford.

Por su parte, "Canelo" Álvarez afrontará un escenario poco habitual. El mexicano, de 35 años, peleará como retador por primera vez desde 2022, luego de perder la corona de los supermedianos precisamente ante Crawford en septiembre de 2025. El tapatío registra un récord profesional de 63 victorias (39 por nocaut), tres derrotas y dos empates.

Mbilli defenderá el cinturón mundial del CMB frente a Saúl "Canelo" Álvarez a finales de octubre. (Foto: WBC)

Cuando se oficializó el combate, Mbilli aseguró que enfrentarse al mexicano representa "el mayor desafío" de su carrera y prometió protagonizar "una guerra" sobre el cuadrilátero para inscribir su nombre en la historia del boxeo.