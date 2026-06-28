Xelajú derrota a Sayaxché y avanza a cuartos de final de la Supercopa Bantrab

Con un plantel alternativo, Xelajú inició con buen pie su participación en la Supercopa Bantrab al derrotar 2-0 a Sayaxché en el estadio La Pasión.
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Este resultado le permitió al subcampeón nacional convertirse en uno de los primeros clasificados a los cuartos de final del certamen.
El encuentro se disputó bajo temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados, por lo que fue necesario realizar pausas de hidratación en ambos tiempos. Ricardo Márquez abrió el marcador al minuto 32, mientras que el mexicano Ángel López amplió la ventaja al 60 para asegurar el triunfo de los chivos.
Al finalizar el compromiso, Diego Casas destacó el trabajo colectivo del conjunto altense, la efectividad frente al arco rival y la capacidad del equipo para mantener la ventaja pese a las exigentes condiciones climáticas.
Xela afrontó el compromiso con un equipo alternativo dirigido por el asistente técnico Esteve Padilla, quien asumió el mando mientras el entrenador Roberto Hernández se encuentra en Estados Unidos con el plantel principal, que disputa una serie de partidos amistosos.
Paneleros avanzan
En el otro duelo de la jornada, Nueva Santa Rosa se impuso 2-0 como visitante sobre Flores FC en el estadio Marco Fión. Esteban Marroquín y Víctor Ortiz marcaron los tantos que sellaron la clasificación de los neosantarroseños a la siguiente ronda.
La primera edición de la Supercopa se disputa a partido único y bajo un formato de eliminación directa. Los restantes clasificados a los cuartos de final se definirán este domingo y la siguiente fase se jugará el próximo fin de semana.