Eliminación de matrículas: Arévalo rechaza sanciones contra estudiantes de la Usac

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El presidente Arévalo se pronunció sobre la cancelación de la matrícula de estudiantes de la Usac.

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Ante la cancelación de la matrícula estudiantil de una treintena de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), el presidente Bernardo Arévalo manifestó que "no hay autonomía universitaria que ampare esta acción".

Agregó: "la autonomía universitaria existe para proteger a la Universidad del poder político indebido, y no para proteger a un rector de la ley que rigen para toda Guatemala", manifestó el presidente en referencia a Walter Mazariegos.

También dijo tener conocimiento de que la cancelación de matrícula obedece a pensar distinto por la elección que hubo de rector.

Dijo el mandatario que los estudiantes de la USAC tienen derechos en el marco del proceso de elección de rector, tienen "el derecho de estudiar, a manifestarse, a expresar su opinión y, por supuesto al debido proceso", puntualizó.

Expresó que los anteriores son derechos que no pueden quedar suspendidos mientras la justicia resuelve las impugnaciones de las elecciones de rector, pues aseguró que no hay autonomía universitaria que ampare esta situación.

"Ningún estudiante en Guatemala puede ser castigado por pensar distinto, el disenso es el corazón de la democracia. La democracia que los guatemaltecos hemos demostrado que valoramos", apuntó.

Afirmó que una cosa es el proceso de elección que ha sido impugnado ante la CC, donde el gobierno ha actuado por la vía legal poniendo un amparo para pedir que se repita un proceso con garantías legales.

El presidente de la República, Bernardo Arévalo se pronunció con relación a la cancelación de matrículas estudiantes a estudiantes de la USAC por pensar distinto. (Video: Estuardo Paredes/Soy502) pic.twitter.com/DkcBQI7rRE — Cristobal Veliz (@cristoveliz) July 20, 2026

Eliminación de matrículas

El pasado viernes 17 de julio, estudiantes de la USAC denunciaron la eliminación de sus registros académicos y matrícula "por no apoyar a la actual administración del actual rector".

Aunado a eso, ese mismo día, el diputado José Chic informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP), contra lo que calificó como un abuso contra estudiantes en la Usac.

Dijo que borrar el registro a estudiantes por parte del Departamento de Registro y Estadística de esta casa de estudios superiores, es violentar el derecho humano a la educación.

Señaló que muchos de estos estudiantes se están asignando cursos en el segundo semestre, sin embargo, no lo pueden realizar porque sus registros están borrados.

El congresista indicó que el jefe de Control y Estadística, además de estar vulnerando derechos humanos, esta cometiendo graves delitos.

Señaló que el delito que cometieron los estudiantes fue participar en planillas de oposición, otros han estado pidiendo la elección del director de algunas unidades académicas como Ciencia Política y Ciencias de la Comunicación.