Las devastadoras imágenes del terremoto que deja 35 muertos y cientos de afectados

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El número de fallecidos asciende a 35 personas tras terremoto en Filipinas

Durante la mañana de este lunes 8 de junio en Filipinas, sucedió un terremoto de magnitud 7.8 que dejó a miles de personas afectadas.

En las primeras horas de la catástrofe, se conocía que eran 15 personas las que habían fallecido. Sin embargo, al paso de las horas, las autoridades indicaron que la cifra había ascendido a 35 personas.

Al menos una decena de personas siguen desaparecidas, mientras que 134 resultaron heridas, según la autoridad de gestión de catástrofes.

Una serie de poderosas réplicas sacudieron la zona unas dos horas después del primer sismo, la más fuerte de magnitud 6,5, según el USGS.

#URGENTE | Otro video del momento del derrumbe de un edificio después del fuerte terremoto en Filipinas. pic.twitter.com/9ZSCsHXLbE — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) June 8, 2026

No dejará a su hermana atrás

Morphy Angcad, un guardia de seguridad de 35 años, declaró que no estaba dispuesto a aceptar que su hermana, una de los dos, hubiera fallecido.

"No quiero irme de aquí hasta que vea el cuerpo de mi hermana (...) tengo la esperanza de que aún esté viva", dijo.

Labores de rescate persisten en Filipinas tras en fuerte terremoto. (AFP)

Se quedarán en la calle

Debido a que el terremoto sucedió a las 07:00 horas locales, las fuerzas de seguridad pasaron las últimas horas en labores de rescate, mientras que muchos filipinos se prepararon durante la tarde para pasar la noche en la calle.

"Dormiré aquí fuera aunque sea incómodo, porque tengo miedo de que haya una réplica", declaró a la AFP Johnson Alerta, un dependiente de 34 años. "Me siento más seguro aquí".

Cabe recordar que en octubre de 2025, un fuerte sismo sacudió el centro del país y causó 76 muertos. Además que los terremotos son frecuentes en Filipinas, un extenso archipiélago situado en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, de intensa actividad sísmica.

Filipinos han decido pasar la noche en las calles por el miedo de nuevas réplicas. (Foto: AFP)

*Con información de AFP