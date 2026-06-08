Filipinas: Terremoto de magnitud 7.8 deja al menos 15 fallecidos (Video)

-

El sismo provocó el colapso de edificios y activó alertas de tsunami en toda la región.

Tras un potente terremoto de magnitud 7,8 que estremeció el sur de Filipinas, 15 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas. Además que se reportó que varios edificios colapsaron.

Las autoridades urgieron a los pobladores de zonas costeras a buscar zonas elevadas ante el temor de tsunamis provocados por el sismo, cuyo epicentro se ubicó 24 kilómetros al oeste de la isla sureña de Mindanao.

Al menos menos 12 personas murieron en la región de Soccksargen, en Mindanao, indicó el director de la defensa civil regional, Rodrigo Sosmena, quien agregó que 129 personas resultaron heridas en la zona.

Otras tres muertes se registraron en la provincia de Davao Occidental, en la misma isla, según la agencia nacional de manejo de desastres.

@probreakingnews A powerful 7.8-magnitude earthquake struck off the southern Philippines near General Santos City on June 8, 2026. Videos captured the partial collapse of a shopping center that housed a Jollibee fast-food restaurant. The structure crumbled into rubble amid intense shaking, highlighting the quake's impact on buildings in the area. The earthquake caused at least one death and four injuries while damaging multiple structures. Police reported that several buildings collapsed in General Santos City, including the Jollibee site and parts of a radio station building. Rescue operations continued as authorities assessed the widespread effects across Mindanao. Tsunami warnings were issued for coastal regions. Credit: joseedgardosombicejr on Threads Follow @probreakingnews for updates. ♬ original sound - Pro Breaking News

"Varios edificios colapsaron, algunas casas también colapsaron", declaró el sargento Robert Dagon, de la policía de Ciudad General Santos.

El organismo de manejo de desastres de Filipinas dijo que "se están verificando" reportes de más víctimas.

El sismo tuvo su epicentro en el mar a 35 kilómetros de profundidad, cerca de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Además se registró una serie de poderosas réplicas que sacudieron la zona unas dos horas después del primer sismo, la más fuerte de magnitud 6,5, según el USGS.

Death toll from 7.8-magnitude earthquake in the southern Philippines rises to 15.



The quake caused buildings to collapse and sparked tsunami warnings across the region, with the authorities urging people in affected coastal regions to move to higher ground… pic.twitter.com/iWMbjGgU4S — AFP News Agency (@AFP) June 8, 2026

El Centro de Alertas de Tsunamis del Pacífico (CATP) advirtió de posibles olas "en las próximas tres horas" a lo largo de las costas de Filipinas, Indonesia, Palau, Taiwán y Papúa Nueva Guinea.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos, ordenó la suspensión de clases en las áreas afectadas de Mindanao y llamó a los pobladores a alejarse de las zonas costeras. "Trasládense ya a zonas altas. No esperen. Su vida es más importante que cualquier cosa que dejen atrás", declaró Marcos.

#magnitude #warning #tsunami #Philippines ♬ original sound - Mr.DaGua @funny.edit122 The Earthquake has been adjusted to a M8.2 by the USGS in Burias, Philippines today! #earthquake

Los terremotos son frecuentes en Filipinas, un extenso archipiélago situado en el "Anillo de Fuego" del Pacífico, de intensa actividad sísmica.

Uno de los videos más vistos en redes sociales es uno en un centro educativo en el que los niños permanecen al aire libre mientras todo al rededor se mueve. Incluso se observa que una estructura se desploma debido a los fuertes movimientos de la tierra.

@tabascohoydigital #CirculaEnRedes ♬ sonido original - Tabasco HOY Digital

*Con información de AFP