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Así dobla la esquina un anda guatemalteca en cuaresma

  • Por Selene Mejía
17 de marzo de 2026, 13:45
La acción llama la atención en redes sociales. (Foto: Oficial)

La acción llama la atención en redes sociales. (Foto: Oficial)

La procesión del cuarto domingo de cuaresma llamó la atención por su hermosura y el reflejo de la fe católica.

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En un video publicado por "Plegaria GT" se aprecia desde el aire cómo cruza un anda a través de una esquina. 

La acción no es fácil, pues se requiere coordinación milimétrica de los responsables de llevarla, con el fin de no lastimar a nadie y ni a las imágenes. 

"Tremenda vuelta el anda de semana santa" y "qué belleza" son algunos de los comentarios. 

Decenas de fieles guatemaltecos disfrutan de la cuaresma 2026.

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