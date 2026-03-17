Así dobla la esquina un anda guatemalteca en cuaresma

La procesión del cuarto domingo de cuaresma llamó la atención por su hermosura y el reflejo de la fe católica.
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En un video publicado por "Plegaria GT" se aprecia desde el aire cómo cruza un anda a través de una esquina.
La acción no es fácil, pues se requiere coordinación milimétrica de los responsables de llevarla, con el fin de no lastimar a nadie y ni a las imágenes.
"Tremenda vuelta el anda de semana santa" y "qué belleza" son algunos de los comentarios.
Decenas de fieles guatemaltecos disfrutan de la cuaresma 2026.
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