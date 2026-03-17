¡Un peligro! El incidente de un dron captado durante cortejo procesional (video)

Las imágenes muestran el riesgo de volar drones durante las procesiones.
EN CONTEXTO: Estas son las nuevas restricciones para volar un dron en Semana Santa
Un incidente ocasionado por un dron durante un cortejo procesional en el Gallito, zona 3, ha causado rechazo, debido al peligro que representó en el momento.
Según un video compartido en redes sociales, un dron estaba volando muy cerca del rostro de una persona que estaba acomodando la imagen de la Virgen de la procesión.
El riesgo y la incomodidad se hicieron evidentes, pues la cercanía del aparato no le permitía realizar bien su labor.
Mira aquí el video:
Restricciones
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) estableció nuevas restricciones con el fin de garantizar la seguridad de todos.
De acuerdo a la institución, no se pueden volar sobre:
- Instituciones gubernamentales, embajadas y edificios militares
- Hospitales públicos y privados (excepto veterinarios)
- Centros penitenciarios y helipuertos aprobados por la DGAC
- Puertos, aduanas y áreas con eventos de más de 100 personas