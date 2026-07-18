Mujer es hallada sin vida en un hotel de la zona 7

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La víctima fue vista entrando con un hombre durante la madrugada de este sábado.

Una mujer fue hallada sin vida este sábado 18 de julio en el interior de una habitación de un hotel ubicado en la 3a. calle "B" y 10a. avenida de la colonia Quinta Samayoa, en la zona 7 de la ciudad capital.

La víctima había ingresado horas antes acompañada de un hombre, quien posteriormente salió del lugar y tras no regresar, la persona encargada del inmueble se dirigió hacia la habitación.

Al tocar la puerta y no recibir respuesta, el personal ingresó y localizó a la mujer sin vida, por lo que dio aviso a los Bomberos Voluntarios y a las autoridades competentes.

El posible crimen ocurrió la madrugada de este sábado en un hotel de la zona 7. (Foto: CVB)

Los socorristas confirmaron que esta persona ya no contaba con signos vitales. Además, se dio a conocer que presentaba señales de haber sufrido estrangulamiento.

Luego de que el Ministerio Público (MP) realizara las diligencias de ley, el cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en donde se determinará la causa de la muerte.