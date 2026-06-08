Así fue el terremoto en Cuba que fue sensible en México y EE. UU. (videos)

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Varias personas salieron atemorizadas de las viviendas y edificios tras el fuerte sismo.

Un terremoto sacudió este lunes 8 de junio a La Habana, Cuba, el mismo tuvo una magnitud de 6.1. El movimiento telúrico fue sensible en México y Estados Unidos.

Una ciudadana de la capital cubana dio sus impresiones luego de que se registrara este sismo e indicó que se sorprendió y solo veía la manera en que se movían las cosas y cuando se percató de lo que sucedía, decidió bajar del edificio en el que se encontraba.

Habanera habla de sus impresiones ante el #sismo de 6.5 grados en la escala de Richter que se sintió en la zona occidental de #Cuba.

Videos Otmaro Rodríguez pic.twitter.com/jemavfKgSu — OnCuba (@OnCuba) June 8, 2026

En un video se ve el momento en que las personas salen de un edificio luego que fue sensible el terremoto, mientras un ciudadano comenta "estábamos grabando en una oficina, cuando vimos que la mesa se corrió, el edificio tembló y todo fue un caos... todavía estoy temblando", agregó.

La Tierra avisa en Cuba … algo grande viene.



Un sismo de magnitud 6.1 sacudió este lunes el extremo occidental de #Cuba, según reporte del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).



Todavía estoy temblando", cuenta un cubano sobre cómo vivió el temblor. Mira el… pic.twitter.com/QCGxiNMimU — Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) June 8, 2026

En videos que circulan por medio de las redes sociales se observa la manera en que se movían los objetos dentro de inmuebles ubicados en la Península de Yucatán, en México, la cual se encuentra a 200 kilómetros aproximadamente de Cuba.

En las imágenes se logra ver cuándo muebles y electrodomésticos se movían fuertemente, lo que provocó tensión en las personas.

Sobre la 1:00 p.m. de este 8 de junio un terremoto de 6.1 sacudió México y Cuba: el Canal de Yucatán, aproximadamente a 104 kilómetros al oeste-noroeste de Mantua, en el extremo occidental de Cuba, según datos preliminares del Servicio Geológico de Estados Unidos.



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Asimismo, en Florida, Estados Unidos, fue sensible el sismo que alarmó a las personas.