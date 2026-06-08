Fuerte terremoto sacude La Habana, Cuba

El movimiento duró 20 segundos, obligando a los cubanos a salir de sus casas y edificios.
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Un sismo de magnitud preliminar 6.1 en la escala de Richter fue registrado este lunes en la costa occidental de Cuba.
El temblor intenso duró 20 segundos y obligó a los cubanos a salir de los edificios.
El movimiento también se sintió en zonas del estado estadounidense de Florida.
El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el sismo tuvo una magnitud de 6,1 y se produjo a unos 100 kilómetros del extremo occidental de la isla.
"Al principio solo me sentí mareada; no se me ocurrió que fuera un terremoto, nunca había vivido algo así", contó a la AFP Carmel Delgado, economista de 47 años en La Habana.
"Pero una vez que nos dimos cuenta de lo que podía ser, salimos rápido".
Las autoridades cubanas señalaron que el temblor se sintió "en todo el occidente del país" y según reporteros de AFP, también se sintió en Florida, Estados Unidos.
Con información de AFP