Así funciona el sistema de alertas de terremotos de Google

Las nuevas tecnologías pueden ser herramientas claves para salvar vidas ante emergencias como los terremotos.
EN CONTEXTO: Teléfonos inteligentes advirtieron sobre terremotos en Venezuela
Las alertas que Google envió antes de los devastadores terremotos en Venezuela, pudieron salvar a varias personas que recibieron el aviso por medio de su celular.
El Sistema de Alertas de Terremotos de Google permite notificar a celulares con sistema operativo Android, de manera gratuita.
Para activarlo, debe seguir estos pasos:
- Busca la opción "configuración", dependiendo de la actualización del móvil, podrás encontrar esta opción en "servicios de ubicación".
- Selecciona "Seguridad y emergencias".
- Luego elige "Alerta de sismos".
- Activa la opción para recibir las notificaciones.
Así, el teléfono inteligente podrá percibir los movimientos sísmicos a través de sus acelerómetros integrados.
Google señaló que esta tecnología implementada desde 2020, "no predice los sismos, los anticipa para dar segundos valiosos que pueden permitir salir o refugiarse a tiempo".