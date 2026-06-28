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Así funciona el sistema de alertas de terremotos de Google

  • Por Maria Fernanda Gallo
28 de junio de 2026, 10:06
Esta nueva tecnología podrá advertir una emergencia ante sismos.&nbsp;(Foto ilustrativa: Shutterstock)

Esta nueva tecnología podrá advertir una emergencia ante sismos. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Las nuevas tecnologías pueden ser herramientas claves para salvar vidas ante emergencias como los terremotos.

EN CONTEXTO: Teléfonos inteligentes advirtieron sobre terremotos en Venezuela

Las alertas que Google envió antes de los devastadores terremotos en Venezuela, pudieron salvar a varias personas que recibieron el aviso por medio de su celular.

El Sistema de Alertas de Terremotos de Google permite notificar a celulares con sistema operativo Android, de manera gratuita.

Para activarlo, debe seguir estos pasos:

  • Busca la opción "configuración", dependiendo de la actualización del móvil, podrás encontrar esta opción en "servicios de ubicación".
  • Selecciona "Seguridad y emergencias".
  • Luego elige "Alerta de sismos".
  • Activa la opción para recibir las notificaciones.

Así, el teléfono inteligente podrá percibir los movimientos sísmicos a través de sus acelerómetros integrados.

Google señaló que esta tecnología implementada desde 2020, "no predice los sismos, los anticipa para dar segundos valiosos que pueden permitir salir o refugiarse a tiempo".

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