Así avanza la primera estación del AeroMetro en Plaza España (video)

Las imágenes muestran cómo luce el techo del sistema electromecánico.
OTRAS NOTICIAS: AeroMetro, el primer sistema de electromovilidad por cable aéreo en Centroamérica
El AeroMetro, sistema de transporte que busca mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo de transporte público que será accesible, seguro e incluyente, sigue mostrando avances en su primera fase, la cual se está construyendo en la Plaza España, zona 9.
De acuerdo a la comuna capitalina, esta semana ya fue colocado el techo del sistema electromecánico.
El alcalde de la ciudad, Ricardo Quiñónez, expresó la emoción que siente por los logros alcanzados.
"Venimos con la ilusión de decirles que vamos avanzando. Esto viene a transformar la forma de movernos".
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Detalles del proyecto
La Municipalidad de Guatemala ha dado un paso audaz hacia el futuro con la presentación del AeroMetro, el primer sistema de electromovilidad por cable aéreo en Centroamérica.
El proyecto está diseñado para atender hasta 374 mil usuarios al día, utilizando más de 450 cabinas.
Cada cabina tendrá capacidad para 12 pasajeros y circulará de forma continua a una velocidad de 23.4 km/h, pasando por cada estación aproximadamente cada 6 segundos.