Revelan detalles de la Feria Internacional del Libro FILGUA 2026

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Se viene la Feria Internacional del Libro FILGUA, la celebración más importante para promover la lectura en Guatemala y estos son los detalles.

Este 2026 está dedicado a la Dra. Rigoberta Menchú. Alemania es el país invitado de honor, promoviendo su cultura y celebrando la diversidad guatemalteca. Libros, conciertos, actividades para niños, conversatorios y reuniones con los escritores del momento serán parte de esta fiesta.

Foto: Selene Mejía/Soy502.

Fecha y lugar

La FILGUA se celebrará del 7 al 19 de julio de 2026 en el Forum Majadas (Anillo Periférico 27 Avenida 6-40, Zona 11).

Como parte de la amistad entre países, Alemania desea promover el aprendizaje del idioma, así como dar a conocer a sus escritores y cantantes en su pabellón especial.

Una fiesta que reúne distintas disciplinas

Habrá una serie de cintas alemanas que se podrán disfrutar en Cinemark Majadas 11. Habrá música como la presentación de la compositora multidisciplinaria Charlotte Brandi que se presentará el viernes 10 de julio a las 8:00 p. m. en el Teatro de Cámara Hugo Carrillo.

Dr. Hardy Boeckle, Embajador de Alemania en Guatemala. Foto: Selene Mejía/Soy502.

Curiosidades

Más de 300 escritores guatemaltecos presentarán sus libros en la FILGUA este 2026. También se presentarán 53 autores internacionales.

Habrá una "Sala de Autores" que se desarrollará en la librería "De Museo" en Majadas 11 con 60 presentaciones de libros.

Foto: Selene Mejía/Soy502.

Se llevará a cabo el homenaje al periodista cultural Luis Aceituno, al escritor Francisco Méndez y al artista visual Arnoldo "El Tecolote" Ramírez Amaya.

La ciencia tendrá un lugar muy importante en el evento con la celebración el 8 de julio de la "Noche de las estrellas", con charlas de astronomía.

La agenda de Alemania contará con 140 actividades, entre ellas, Denny Beuerbach, el "Peluquero lector", quien ofrecerá cortes de cabello gratuitos a quien se anime a leer en voz alta, todo con el fin de fomentar la lectura.

Los más pequeños tendrán 150 actividades para expresar su imaginación.

Foto: Selene Mejía/Soy502.

Habrá concierto de artista guatemaltecos como Atitlán Cumbia Band, Ch'umilkaj Curruchiche, One Man Band, la marimba Femenina de Conciertos y la Marimba de Concierto de Bellas Artes.