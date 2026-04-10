¡En segundos! Hombre roba vehículo de estudiante del Conservatorio, zona 1 (video)

Las imágenes lo muestran acercarse y tomar la motocicleta con total normalidad.
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Un robo a plena luz del día quedó registrado en las cámaras de seguridad que están a los alrededores del Conservatorio Nacional de Música, zona 1.
Las imágenes muestran cómo un hombre se acerca a una de las motocicletas parqueadas afuera, la jala y se la lleva con total tranquilidad.
El sujeto fue captado hasta cruzar la calle y desaparecer en un callejón.
Mira aquí el video:
Según información preliminar, la motocicleta pertenecía a un adolescente que estudia en el lugar.