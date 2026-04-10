Localizan el cuerpo de un hombre en la Avenida de las Américas, zona 14

El cuerpo presenta señales de violencia.
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Esta mañana de viernes 10 de abril fue localizado el cuerpo de una persona en una de las áreas verdes de la Avenida de Las Américas y 14 calle, zona 14.
Bomberos Municipales llegaron al lugar y constataron que se trataba del cuerpo de un hombre, de aproximadamente 30 y 40 años.
El cuerpo presenta golpes en el rostro y cráneo.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerio Público (MP) ya están en el lugar.