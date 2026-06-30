¡Desgarrador video! Así logró una familia salir de entre los escombros en Venezuela

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Entre lágrimas de dolor y alivio, una familia completa logró salir de entre los escombros. El video que reveló por todo lo que pasaron ha causado angustia pero también esperanza.

Luego de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, miles de personas buscan a uno o más familiares en medio de la angustia.

Fotos de niños, de ancianos, de parejas, junto con sus nombres y descripción, así como un número de teléfono para recibir datos, inundan las redes sociales.

La iniciativa "venezuelatebusca.com", una base de datos lanzada para ayudar a encontrar a amigos y parientes con quienes se perdió el contacto tras los terremotos, reporta más de 46 mil desaparecidos.

Naciones Unidas estimó que pueden ser hasta 50 mil, aunque el gobierno elude mencionar una cifra.

Un milagro que da esperanzas

Una familia que milagrosamente logró sobrevivir, documentó la odisea que pasaron para poder salir de un edificio totalmente colapsado.

En el video se observa cómo quedó el cuarto y el recorrido que hicieron para escapar.

Mira aquí el conmovedor video:

Mientras tanto, de la morgue de Caracas emana un fuerte olor a muerte que los miles de litros de cloro donados no logran aplacar.

Un empleado que pidió el anonimato dijo que la institución ha recibido "muchísimos" cuerpos desde el día de los dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5, y está desbordada.

Muchos no han sido identificados. El avanzado estado de descomposición hace a algunos dudar de lo que ven.