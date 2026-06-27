Colapsan hospitales en Venezuela: cuerpos son llevados a la morgue por familiares

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Los servicios funerarios han colapsado, por lo que los cuerpos son llevados por sus familiares dentro de sus autos.

Una camioneta pick-up con varios cuerpos apilados en bolsas blancas aguardaba este sábado frente a la morgue de Carcas: ante el colapso de los hospitales tras los terremotos en Venezuela, son los deudos quienes trasladan hasta allí a sus familiares fallecidos.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurridos el miércoles en menos de un minuto dejaron casi 1.000 muertos, 50.000 desaparecidos y un panorama de devastación en el país, especialmente en La Guaira, estado vecino de Caracas.

Yessica Mendoza llegó a la morgue en la madrugada con el cuerpo de su hija. Lo tuvo que trasladar en un auto particular a falta de servicios funerarios.

Su hija, Yesimar Rodríguez, de 25 años, y su yerno Jhomel Anaya, 26 años, quedaron bajo los escombros cuando el edificio donde vivían se vino abajo el miércoles por los violentos sismos que convirtieron a su ciudad, La Guaira, en la zona cero de esta tragedia.

"Fuimos nosotros mismos que los sacamos, no llegó ninguna ayuda", dijo esta madre de 43 años.

En apenas una hora, la AFP vio llegar a la morgue al menos tres camionetas con cuerpos tapados con bolsas y sábanas.

A su paso, los vehículos dejaban un olor a descomposición.

Un funcionario que guardó el anonimato por no estar autorizado para hablar dijo que desde el viernes han llegado al menos 200 muertos a esta morgue, sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencia Forense de Venezuela.

Mendoza narró que decidió llevar a su hija a la morgue "porque el seguro social está colapsado" y en el hospital de Catia la Mar de La Guaira "los muertos estaban tirados en el suelo".

El viernes hallaron el cuerpo de la hija de Yessica Mendoza y el de su yerno había aparecido un día antes.

"Los vamos a cremar porque ya están en un proceso muy avanzado de descomposición y no los podemos velar", narra la mujer con amplias ojeras en el rostro.

Con información de AFP