¡En plena plaza comercial! Así operan delincuentes en carretera a El Salvador (video)

El robo ocurrió en el parqueo de una plaza comercial del sector.
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Un robo fue captado por las cámaras de una plaza comercial ubicada en carretera a El Salvador.
Las imágenes muestran cuando un auto corinto, tipo camionetilla, se estaciona a la par de un carro blanco.
De inmediato, de la camioneta se baja una persona, quien abre la puerta del auto blanco y en cuestión de segundos toma varias pertenencias, regresa a su vehículo y se retira con total tranquilidad.
En el video aparece el guardia del comercial, quien justo en ese momento camina hacia la puerta principal del lugar sin notar lo que estaba pasando.
El hecho ocurrió el pasado 13 de marzo, pero hasta ahora se han viralizado las imágenes.
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