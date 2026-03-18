Identifican a hombre que murió dentro de su auto en Villa Nueva

La víctima fue hallada frente al lugar donde trabajaba.
EN CONTEXTO: Hombre muere dentro de su auto tras impacto de bala (video)
Un joven fue hallado sin vida dentro de su auto la mañana del martes 17 de marzo, en la 3a. calle y 8a. avenida de la zona 1 de Villa Nueva.
La investigación preliminar refiere que la víctima tenía una herida de bala.
Bomberos Voluntarios acudieron al lugar tras recibir el reporte de una persona herida por arma de fuego; sin embargo, al evaluarla confirmaron que ya no contaba con signos vitales, informó el portavoz Víctor Gómez.
El joven fue identificado como Luis Pablo Guerra Salazar, quien era colaborador de la Hermandad de la Santísima Virgen de Dolores de Villa Nueva.