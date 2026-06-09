Así se podrá saltar la fila de la visa y obtener cita inmediata

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El servicio será implementado por el Departamento de Estado con el fin de reducir la espera a los viajeros.

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Las personas que quieran visitar Estados Unidos por negocios o turismo, podrán realizar un pago para saltarse la fila de espera que puede tardar hasta más de un año.

Esto se implementará a partir del próximo 1 de julio y el costo será de $750 dólares, los cuales son adicionales al trámite que se debe realizar de manera habitual.

El Departamento de Estado publicó este martes 9 de junio en el Federal Register una regla temporal que crea ese carril exprés: por ese monto, el solicitante obtiene una entrevista consular en un plazo máximo de diez días hábiles.

El costo total del trámite con el complemento "premium" asciende a $935, suma que no modifica el proceso de evaluación ni mejora las probabilidades de aprobación. La tarifa base de $185 sigue vigente y el pago adicional solo garantiza un turno más rápido.

Cabe destacar que, el servicio exprés aplica únicamente a las visas B-1 y B-2, las categorías de negocios y turismo. El número de turnos disponibles por consulado tendrá un tope para no afectar los tiempos del resto de los solicitantes, según el aviso publicado en el Federal Register.

Este tipo de servicio aplica exclusivamente a las visas B-1 y B-2, las categorías de negocios y turismo. (Foto ilustrativa: iStock)

No es reembolsable

La tarifa no es reembolsable si el solicitante cancela o no se presenta a la cita exprés. Los casos de emergencia humanitaria genuina mantienen sus propios canales de solicitud de cita urgente, que funcionan de forma independiente al nuevo servicio de pago.

Las embajadas y consulados participantes se publicarán en travel.state.gov antes del inicio del programa. La lista aún no está disponible.

El programa piloto finaliza el 31 de diciembre de 2026. El Departamento de Estado evaluará la demanda y el impacto operativo antes de decidir si lo extiende o lo convierte en permanente.

*Con información de Infobae