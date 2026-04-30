EEUU negará la visa a los solicitantes que respondan “sí” a estas dos preguntas

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Las nuevas normas emitidas por Estados Unidos para las solicitudes de visa, podrían limitar las peticiones de asilo en Estados Unidos.

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La administración del presidente estadounidense Donald Trump emitió nuevas normas para las solicitudes de visa, las cuales podrían limitar las peticiones de asilo en Estados Unidos.

Con esto, se ordenarían a las misiones diplomáticas que soliciten visas de no inmigrante a los solicitantes que teman regresar a su país de origen, y que rechacen los documentos de viaje estadounidenses a quienes respondan afirmativamente.

En un mensaje de la oficina del Secretario de Estado, Marco Rubio, indicaba que, con efecto inmediato, todos los funcionarios consulares "deberían solicitar al solicitante de visa de no inmigrante que afirme que no teme sufrir daños o malos tratos al regresar a su país de nacionalidad o de su anterior residencia habitual, y documentar la respuesta en las notas del caso".

Por lo tanto, los funcionarios estadounidenses deberán formular dos preguntas a los solicitantes: "¿Ha sufrido daños o maltrato en su país de nacionalidad o de última residencia habitual?" y "¿Teme sufrir daños o maltrato al regresar a su país de nacionalidad o de residencia permanente?".

A los solicitantes que teman regresar a su país de origen se les rechazarán los documentos de viaje estadounidenses. (Foto ilustrativa: iStock)

"Los solicitantes de visa deben responder verbalmente con un 'no' a ambas preguntas para que el funcionario consular pueda continuar con la emisión de la visa", según un cable diplomático revisado por The Washington Post.

La directiva surge después de que un tribunal federal de apelaciones dictaminara a finales de la semana pasada que la declaración de Trump de una "invasión" en la frontera entre Estados Unidos y México para restringir la entrada de solicitantes de asilo era ilegal, allanando así el camino para reabrir el país a los migrantes que huyen de la persecución en sus países de origen.

*Con información de The Washington Post