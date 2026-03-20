Así quedó una auto tras fuerte accidente en San Cristóbal (video)

El auto quedó sobre el bulevar, con las puertas abiertas y la parte delantera totalmente destruida.
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Un fuerte accidente vehicular se registró la madrugada de este viernes, sobre el bulevar San Cristóbal, zona 8 de Mixco.
Un vehículo quedó en medio de la calle tras aparentemente haber impactado contra una valla publicitaria.
En el lugar quedaron varios pedazos de vidrio y la estructura dañada.
El auto quedó sobre el bulevar con la parte delantera destruida.
Se desconoce qué pasó con el conductor y las causas que originaron el accidente.