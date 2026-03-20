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Camión impacta contra un poste y termina sobre la banqueta (video)

  • Por Jessica González
20 de marzo de 2026, 07:34
El camión terminó sobre la banqueta. (Foto: captura de video)

El camión terminó sobre la banqueta. (Foto: captura de video)

Las imágenes muestran cómo el poste cae tras el impacto.

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Las cámaras ubicadas en la carretera de circunvalación hacia el Lago de Amatitlán, captaron un accidente de tránsito. 

El piloto de un camión perdió el control y, por causas aún desconocidas, impactó contra un poste de servicio eléctrico, el cual cayó al suelo tras el choque.

El camión terminó sobre la banqueta de la carretera.

Mira el video aquí: 

Hasta ahora se desconoce el estado de salud del piloto.

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