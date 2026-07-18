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Imágenes tras accidente que dejó un poste derribado en zona 12

  • Por Maria Fernanda Gallo
18 de julio de 2026, 16:50
Un vehículo terminó empotrado en un poste que quedó derribado tras el impacto. (Foto vía: EMETRA)

Un vehículo terminó empotrado en un poste que quedó derribado tras el impacto. (Foto vía: EMETRA)

Un choque entre dos vehículos terminó con uno de ellos empotrado contra un poste de cableado telefónico, provocando daños materiales y complicaciones en el sector.

OTRAS NOTICIAS: Camión queda encunetado en zona 16 y afecta el tránsito este sábado 18 de julio

La tarde del sábado 18 de julio, se suscitó un choque entre dos camionetas agrícolas cuando circulaban sobre la Avenida Petapa y 12a. calle, de la zona 12.

Uno de los transportes perdió el control tras el impacto y se desvió de la ruta para terminar chocando contra un poste de cableado telefónico.

El poste estuvo a punto de caer tras el impacto, mientras restos metálicos del vehículo bloquearon la banqueta.

El segundo vehículo afectado sufrió severos daños materiales. El hecho obstaculizó la movilidad y causó complicaciones en el tránsito. 

Mientras tanto, Emetra confirm;o que posteriormente fueron retirados de la vía y los conductores evaluados por cuerpos de bomberos.

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