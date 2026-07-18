Imágenes tras accidente que dejó un poste derribado en zona 12

Un choque entre dos vehículos terminó con uno de ellos empotrado contra un poste de cableado telefónico, provocando daños materiales y complicaciones en el sector.
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La tarde del sábado 18 de julio, se suscitó un choque entre dos camionetas agrícolas cuando circulaban sobre la Avenida Petapa y 12a. calle, de la zona 12.
Uno de los transportes perdió el control tras el impacto y se desvió de la ruta para terminar chocando contra un poste de cableado telefónico.
El poste estuvo a punto de caer tras el impacto, mientras restos metálicos del vehículo bloquearon la banqueta.
El segundo vehículo afectado sufrió severos daños materiales. El hecho obstaculizó la movilidad y causó complicaciones en el tránsito.
Mientras tanto, Emetra confirm;o que posteriormente fueron retirados de la vía y los conductores evaluados por cuerpos de bomberos.