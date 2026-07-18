Camión queda encunetado en zona 16 y afecta el tránsito este sábado 18 de julio

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El transporte pesado quedó encunetado luego de impactar contra un poste de cableado telefónico, lo que generó complicaciones en el sector.

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Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó sobre el desvió vehicular y un cierre temporal del tránsito en la conexión de Vista Hermosa IV, zona 16 con el tramo que conduce hacia Cristo Rey, debido a un camión encunetado sobre la ruta.

El hecho ocurrió la mañana del sábado 18 de julio, cuando el conductor del transporte perdió el control luego de chocar contra un poste de cableado telefónico, cuya estructura resultó dañada.

(Foto vía: PMT, Ciudad de Guatemala)

Esto provocó que el vehículo saliera de la ruta y terminara en una cuneta; por el fuerte impacto el conductor resultó herido y fue trasladado por cuerpos de socorro hacia un centro hospitalario, indicó la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Ciudad de Guatemala.

Camión mezclador empotrado.



Conexión Vista Hermosa 4 hacia Cristo Rey, en sector de zona 16.



Policia-MT apoyando tras el arribo de grúa para retirar el camión volcado y encunetado.



Empresas ya hacen evaluación por los daños provocados a servicios de fibra óptica, telefonía… pic.twitter.com/l7EXeAUXOw — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) July 18, 2026

El camión que transportaba cemento obstruye un tramo de la ruta; mientras es retirado, la PMT recomienda precaución al circular y seguir las indicaciones de tránsito.