Identifican a uno de los fallecidos tras emboscada en San Miguel Dueñas

Una ráfaga de disparos durante una emboscada armada provocó la muerte de dos personas y dejó a otra gravemente herida.
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La Policía Nacional Civil (PNC) investiga el hecho, el cual preliminarmente estaría relacionado con un conflicto entre grupos delictivos.
La identidad de una de las víctimas mortales fue revelada como Christian Alexander López Pérez, de 34 años.
Quien también es conocido como "Tiny Boy" y, según las autoridades, estaría relacionado con estructuras de pandillas, el cual habría sido el objetivo principal del ataque.
La segunda víctima se conoce que era cuñado de López Pérez, pero no se reveló su nombre. Mientras que la víctima que sobrevivió quedó en estado de salud grave y hasta el momento, su identidad no ha sido establecida.
Las tres personas se desplazaban a bordo de un picop cuando fueron interceptados y atacados por una ráfaga de disparos.
El hecho ha causado conmoción dado la agresividad y violencia con el que fue perpetuado. La emboscada fue planificada y ejecutada por sujetos se movilizaban en un convoy y estaban fuertemente armados.