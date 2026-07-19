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VIDEO: Así rescatan a pasajeros de bus accidentado en Suchitepéquez

  • Por Maria Fernanda Gallo
19 de julio de 2026, 09:25
El transporte quedó atorrado entre ramas y hojas luego de volcar sobre la ruta.&nbsp;&nbsp;(Foto vía: RRSS)

El transporte quedó atorrado entre ramas y hojas luego de volcar sobre la ruta.  (Foto vía: RRSS)

Una llanta habría explotado, lo que provocó que el transporte colectivo saliera de la ruta y volcara hacia una hondonada.

EN CONTEXTO: Bus lleno de pasajeros pierde el control y se accidenta en Suchitepéquez

El accidente se originó durante la mañana de este domingo 19 de julio, un bus con pasajeros a bordo sufrió un accidente sobre el kilómetro 126 de la ruta al Pacífico, jurisdicción de Río Bravo, Suchitepéquez

El bus volcó luego que el conductor perdiera el control tras la explosión de un neumático, lo que provocó que el vehículo saliera de la ruta.

Mira:

Las personas fueron rescatadas del interior del bus que quedó destruido y atorado entre arbustos y ramas.

Las víctimas de este hecho están siendo evaluadas por los cuerpos de socorro para determinar su estado de salud.

(Foto vía: RRSS)
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(Foto vía: RRSS)
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