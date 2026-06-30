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¡En segundos! Así se robaron un auto estacionado en zona 11 de Mixco (video)

  • Por Jessica González
30 de junio de 2026, 15:01
Autoridades de Mixco compartieron las imágenes del robo. (Foto: captura de video)

Autoridades de Mixco compartieron las imágenes del robo. (Foto: captura de video)

Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del robo, el cual ocurrió en plena madrugada.

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Un robo quedó registrado en una de las cámaras de seguridad ubicada en Jardines de Minerva 1, zona 11 de Mixco.

El hecho ocurrió durante la madrugada de este martes 30 de junio. 

Según las imágenes, un hombre se acerca a un picop que está estacionado sobre la acera, ve hacia dentro como para asegurarse que no haya nadie. 

Este es el vehículo robado. (Foto: vía PMT de Mixco)
Este es el vehículo robado. (Foto: vía PMT de Mixco)

Se retira por unos segundos, luego vuelve, abre la puerta y se mete. 

Es cuestión de segundos lo arranca mientras un cómplice se acerca para ayudarle a empujar. 

La Policía Municipal de Tránsito de Mixco compartió el video del robo:  

Autoridades se mantienen en constante monitoreo de cámaras del sector para detectar estos hechos delictivos.

También se realizan patrullajes; sin embargo, reafirman la importancia de que los vecinos denuncien estos hechos para dar el seguimiento correspondiente. 

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