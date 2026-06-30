Ataque armado deja un conductor fallecido este martes en Amatitlán

La víctima quedó sin vida sobre la cinta asfáltica tras ser atacada por desconocidos.
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Un incidente armado cobró la vida de una persona la tarde de este martes 30 de junio, en el sector de El Pedregal, en Amatitlán.
Bomberos Voluntarios fueron alertados por los vecinos del sector luego de que se escucharan los disparos y que un hombre resultara como víctima.
Al arribo de los socorristas, se constató que se trataba de un conductor que se transportaba en un vehículo de dos ruedas, pero ya no contaba con signos vitales. De momento la víctima no ha sido identificada.
Las autoridades competentes se han hecho presente al lugar y acordonaron la escena del crimen para recolectar los indicios e investigar el motivo de este hecho de violencia.