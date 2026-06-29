Ataque armado deja a una mujer herida este lunes

La víctima ya fue identificada y trasladada a un centro asistencial con heridas en diferentes partes del cuerpo.
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Un incidente armado ocurrió este lunes 29 de junio en el sector de Lomas de Santa Faz, en la zona 18 de la ciudad capital.
Bomberos Voluntarios atendieron el llamado de los vecinos del sector que fueron alarmados por los disparos que se escucharon.
Al arribar a dicho lugar, los socorristas le brindaron atención prehospitalaria a Daria Samara Mazariegos, de 32 años, quien sufrió heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en la región del cráneo y tórax.
Debido a la gravedad de las heridas, la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital General San Juan de Dios.
Las autoridades competentes fueron notificadas para determinar las causas de este hecho de violencia.