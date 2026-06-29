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Ataque armado deja a una mujer herida este lunes

  • Por Geber Osorio
29 de junio de 2026, 12:34
Ciudad de Guatemala
La víctima fue trasladada a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas. (Foto ilustrativa: iStock)

La víctima fue trasladada a un centro asistencial debido a la gravedad de las heridas. (Foto ilustrativa: iStock)

La víctima ya fue identificada y trasladada a un centro asistencial con heridas en diferentes partes del cuerpo.

OTRAS NOTICIAS: Le amputan un brazo a mujer que fue arrastrada por conductor ebrio en zona 18

Un incidente armado ocurrió este lunes 29 de junio en el sector de Lomas de Santa Faz, en la zona 18 de la ciudad capital.

Bomberos Voluntarios atendieron el llamado de los vecinos del sector que fueron alarmados por los disparos que se escucharon.

Al arribar a dicho lugar, los socorristas le brindaron atención prehospitalaria a Daria Samara Mazariegos, de 32 años, quien sufrió heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego en la región del cráneo y tórax.

Daria Samara Mazariegos resultó herida tras ser víctima de un ataque armado. (Foto: CVB)
Daria Samara Mazariegos resultó herida tras ser víctima de un ataque armado. (Foto: CVB)

Debido a la gravedad de las heridas, la víctima fue trasladada de emergencia al Hospital General San Juan de Dios.

Las autoridades competentes fueron notificadas para determinar las causas de este hecho de violencia.

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