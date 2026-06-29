Ataque armado deja un fallecido en Villa Canales

La víctima murió debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el hecho de violencia.
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Un incidente armado ocurrió antes del amanecer este lunes 29 de junio, en la aldea Los Pocitos, Villa Canales.
Bomberos Voluntarios fueron alertados por vecinos del sector luego de que se escucharan múltiples detonaciones.
Los socorristas arribaron al lugar y localizaron a un hombre sobre la acera, quien fue víctima del hecho de violencia.
Se trata de un hombre de aproximadamente 25 años, quien ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas ocasionadas por proyectiles de arma de fuego.
Las autoridades competentes acordonaron la escena del crimen para realizar las diligencias correspondientes e investigar las causas del ataque en contra de esta persona que aún no ha sido identificada.