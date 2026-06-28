Fallece conductor de mototaxi en colonia La Libertad zona 13 capitalina

Una persona fallecida fue el saldo de un ataque armando ocurrido en la colonia La Libertad, zona 13 capitalina.
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Los Bomberos Municipales reportan un ataque armado en la colonia La Libertad, zona 13 de la capital, con saldo de una persona fallecida de aproximadamente 20 años edad, identificado como César Cifuentes.
Julio Santizo, socorrista del casco rojo, informó que al atender la emergencia y al efectuarle el chequeo prehospitalario constataron que la víctima presentaba heridas de arma de fuego en el cráneo, por lo que ya no contaba con signos vitales.
Según la información preliminar da cuenta que la persona fallecida se encuentra junto a un vehículo mototaxis denominado como tuctuc, por lo que se cree que sea el conductor de dicho automotor.
En el lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar la escena del crimen e iniciar las investigaciones respectivas.