Los hombres que se movilizaban en un auto con varias perforaciones de bala

Los presuntos vendedores de droga se movilizaban en un vehículo con impactos de bala, lo que habría llamado la atención de la Policía Nacional Civil (PNC).
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A bordo de una camioneta tipo agrícola se movilizaban tres personas sobre la ruta de la Colonia El Mezquital, ubicada en la zona 12 de Villa Nueva esta mañana del domingo 28 de junio.
Sin embargo, al conducirse por la ruta notaron la presencia de las autoridades e intentaron pasar desapercibidos. Pero, fueron perseguidos dado que la PNC se dio cuenta que el transporte presentaba impactos de proyectiles de arma de fuego en el vidrio trasero.
La PNC logró alcanzarlos y al revisar el vehículo descubrieron que portaban:
- Tres armas de fuego, una de ellas sin licencia de portación, además de varias municiones.
- Una mochila con tres recipientes de "brownies" de marihuana
- Siete bolsas con marihuana
- Una pesa digital y 18 bolsas plásticas.
Al ser detenidos, fueron identificados como: Jhonatan "N", de 20 años; Sergio "N", de 28 años; y Vivian "N", de 43 años, quienes fueron trasladados a tribunales para solventar su situación.